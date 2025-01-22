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Bolu Belediyesi'nden Grand Kartal Otel Restoranı için Yangın Güvenliği Onayı

Bolu Belediyesi, Grand Kartal Oteli'nde açılması planlanan restoran için yangın güvenliği onayı verdi.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 14:04
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 14:04
Bolu Belediyesi'nden Grand Kartal Otel Restoranı için Yangın Güvenliği Onayı

Bolu Belediyesi'nden Yangın Güvenliği Kararı

Bolu Belediyesi, Grand Kartal Otel'de açılması planlanan kafe restoran için yangın yönetmeliğine uygun onay verdi. Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ, 24 Aralık 2024 tarihinde yola çıkmak istediği 70 metrekarelik restoran için izin başvurusunda bulunmuştu.

Yangın Güvenliği İncelemesi Tamamlandı

Belediyenin İtfaiye Müdürlüğü tarafından hazırlanan belgede, restoranın yangın güvenliği açısından gerekli incelemelerin yapıldığı ifade edildi. 70 metrekarelik bu kapalı alan için yangın güvenliği önlemleri bakımından yapılan kontrollerde, iş yerinde 1 adet 6 kilogramlık kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı ve acil aydınlatma sisteminin mevcut olduğu bildirildi.

Yangın Güvenliği Yönetmeliği

Resmi belgede, iş yerinde LPG türü parlayıcı ve patlayıcı maddelerin bulundurulmaması gerektiği vurgulanırken, yangın kaynakları ve malzemeleri kullanımında dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılar da yer aldı.

Resmi Belgede Yangın Güvenliği Sorumluluğu

Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'in imzasını taşıyan 2 Ocak 2025 tarihli belgede, "Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik" çerçevesinde yangın güvenliğinin sorumluluğunun yapı sahiplerine ait olduğu hatırlatıldı. Ayrıca, 12 Aralık 2024'te Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yer alan iş yeri açılışına dair bilgilere de atıfta bulunuldu.

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