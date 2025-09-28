Bolu'da 3 Araçlı Kaza: 3.40 Promil Alkollü Sürücü 1 Kişiyi Yaraladı

Bolu'da 3 araçlı kaza: Aydınlatma direği devrildi, 1 yaralı

Kaza ve müdahale

Bolu'nun Paşaköy mevkiinde Düzce istikametine seyreden M.Ç. yönetimindeki 14 BM 756 plakalı otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Direğin devrilmesiyle yolun karşı şeridine düşen direğe, o sırada ilerleyen F.T. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil ile A.Ş. yönetimindeki 14 DR 678 plakalı otomobil çarptı.

Olayın bildirimi üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye, SEDAŞ ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların ve devrilen direğin kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Sürücü durumu ve işlemler

Kazada yaralanan sürücülerden M.Ç., sağlık ekibinin müdahalesi öncesinde polis tarafından alkol testi yapılmak istenmesi üzerine direnç gösterdi ve kendisini görüntüleyen gazetecilerden çekim yapmamalarını istedi.

Yapılan alkol testinde 3.40 promil alkollü olduğu belirlenen M.Ç., sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.