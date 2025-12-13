Bolu'da 50 m²'de Uzay Tarımıyla Safran Üreten Eski Mali Müşavir: Gramı 600 TL

Bolu'da 50 m²'de uzay tarımıyla safran üreten eski mali müşavir dikkat çekti

Bolu’da mali müşavirlik görevini bırakan 32 yaşındaki Şeyda Yoltaş, kapalı ortamda uygulanan uzay tarımı yöntemiyle 50 metrekarelik bir alanda safran üretimine başladı. Yoltaş, yüksek katma değerli ve antioksidan açısından zengin olan safranı, gramı 600 liradan satışa sunuyor.

Meslekten üretime: Karar süreci

Çocukluğundan beri çiftçi olma hayali bulunan ve 2012 yılından beri tarım üzerine araştırma yapan Yoltaş, üniversite eğitimi sonrasında yürüttüğü mali müşavirlik görevini bırakarak üretime geçti. Projesini anlatırken Yoltaş, 'Hep çiftçi olmak istiyordum. 2012 senesinden beri de araştırma yapıyorum, uğraşıyorum. Kendi şartlarım dahilinde bu ortamı kurabildiğim için safran bitkisine karar verdim. Ben üretici olmak istiyordum.' ifadelerini kullandı.

Safranın faydaları ve tüketim uyarısı

Yoltaş, safranın sağlık yararlarına değinerek, 'Safranın göz sağlığına, cilt sağlığına, kanserli hücrelere çok fazla faydası var. Tansiyonu düzenlediğini de biliyoruz. Anti-inflamatuar etkisi olduğunu biliyoruz. Tabii ki kronik rahatsızlıkları olanlar muhakkak doktorlarına danışmalı. Ayrıca günde bir bardaktan fazla tüketilmemeli, onu da söylemeliyim' dedi. Ayrıca safranın kapsül takviyeleriyle desteklendiğini ve içeriğinin güçlü olduğunu vurguladı.

Üretim süreci: Oda tarımı avantajları

Yoltaş, kiraladığı 50 metrekarelik odada yaklaşık 30 bin soğanın bulunduğunu ve buradan safran çıkardıklarını anlattı. Üretim takvimine ilişkin olarak, '1 Ekim tarihinde safranlarımızı odaya aldık. Kasım ortası gibi hasat yapmaya başladık. Yeşil yapraklara zarar vermeden elle tek tek çiçekler koparılıyor. Biz yeşil yapraklar konusunda topraktakine nispeten çok avantajlıyız.' dedi.

Yoltaş, saha üretimine kıyasla odada üretmenin soğan gelişimi, hasat zamanı ve işçilik maliyetleri açısından avantaj sağladığını belirtti: 'Ben burayı tarlaya ekseydim bir buçuk dönümden fazlaydı, gün ışımadan toplamak gerekiyordu. Arılar gelmeden, erkek organ polenlerini dağıtmadan, safranı toplamak ciddi bir emek ve işçi maliyeti. Burada bu süreci çok daha rahat atlattık.'

Kontrol edilebilen ortam ve riskler

Doğada yetiştirilen safranın daha riskli olduğunu ifade eden Yoltaş, 'Odada ürettiğimiz ürünlerin içeriğini kontrol edebiliyoruz. Işıklarımızı kapatabiliyoruz. Ya da çiçeklenme döneminde bitkinin istediği sıcaklığı, nemi, karbondioksiti ayarlayabiliyoruz. Doğada maalesef bunlar çok mümkün olmuyor. Risklerle karşı karşıyasınız. Burada 30 bin soğan var, tek tek el ile kopartıyoruz. Safranı bu el işçiliği kıymetli yapıyor.' diye konuştu.

Uzay tarımı tanımı ve yanlış anlamalar

Yoltaş, yaptığı üretimi 'uzay tarımı' olarak adlandırılmasının nedenini ve topraksız tarım konusundaki yanlış anlamaları şöyle açıkladı: 'Bu üretim sisteminin çalışmasından dolayı uzay tarımı denmektedir. Uzaya gidersek gerçekten orada yiyeceğimizi, içeceğimizi bu şekilde üreteceğiz. Bir de ben topraksız tarım yapmıyorum. Ben kapalı ortam tarımı yapıyorum.'

Yoltaş, hidroponik, aeroponik ve akuaponik gibi farklı yöntemlerin bulunduğunu, bu çalışmaların ciddi AR-GE süreçlerinden geçtiğini ve ürünlerin testlerle içeriğinin kontrol edildiğini belirterek, 'Burada domates de üretseniz organik oluyor. Yani çok daha kıymetli, çok daha temiz ve içeriği çok daha yüksek ürün alıyorsunuz. Bu yanılgıların kırılması çok önemli.' ifadelerini kullandı.

Sonuç olarak, Şeyda Yoltaş’ın Bolu’daki 50 metrekarelik kapalı ortam üretimi, küçük alanda yüksek katma değerli safran elde etmenin ve kontrollü tarımın bir örneği olarak öne çıkıyor.

ŞEYDA YOLTAŞ, KAPALI ORTAMDA UYGULANAN UZAY TARIMI YÖNTEMİYLE 50 METREKARELİK BİR ALANDA SAFRAN ÜRETİMİNE BAŞLADI.