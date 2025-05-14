Bolu'da Zehirlenme Vakası: 69 Kişi Hastaneye Başvurdu

Bolu'da, 69 kişi zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırıldı. Gece saatlerinde Çamyayla, Örencik, Okçular ve Ilıcakınık köylerinde yaşayan vatandaşlar, mide bulantısı, kusma, ishal ve karın ağrısı şikayetleriyle başvuruda bulundu. Yapılan müdahalelerin ardından tüm hastalar taburcu edildi.

Su Numuneleri Laboratuvara Gönderildi

Olay üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, zehirlenme olayının kaynağını belirlemek amacıyla dört köyde su örnekleri topladı. Bu numuneler, detaylı incelemeler için laboratuvara gönderildi.

Soruşturma Başlatıldı

Yaşanan olayla ilgili olarak Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Yetkililer, durumu yakından takip ediyor.

Bolu'da 69 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, 4 köyde sudan alınan numuneler incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

Bolu'da 69 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, 4 köyde sudan alınan numuneler incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.