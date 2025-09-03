DOLAR
Bolu'da 9 polisten 4'ü taburcu edildi; 3'ü daha taburcu oldu

Bolu'da yakıt deposundaki şüpheli maddeyi inceleyen 9 polisten 4'ü taburcu edildi; daha sonra 3'ü daha taburcu oldu. Tedaviler ve incelemeler sürüyor.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 12:52
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 12:52
Olay ve sağlık durumu

Bolu Valiliği açıklamasına göre, Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti üzerinde gerçekleştirilen uygulamada durdurulan yabancı plakalı bir araçta yapılan kontrolde, benzin deposunda şüpheli madde tespit edildi. İnceleme sırasında söz konusu maddenin yaydığı kokudan etkilenen 9 polis tedavi altına alındı.

Valiliğin yazılı açıklamasında, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri devam eden personelin durumuna ilişkin şu bilgilere yer verildi: 2 personel tedbiren yoğun bakım ünitesinde gözlem altında, 3 personel serviste, 3 personel ayakta tedavi görüyor ve ilk etapta 1 personel taburcu edilmişti.

Bu gelişmenin ardından, tedavi altına alınan polislerden 3'ü daha işlemlerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Hastanede tedavisi süren personellerin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Soruşturma ve ileri çalışmalar

Olayla ilgili adli ve idari işlemler başlatıldı. Ayrıca, şüpheli maddenin tespit edilmesi amacıyla başlatılan çalışmaların sürdüğü belirtildi. Valilik, kamuoyunu gelişmelerden ayrıca bilgilendireceğini açıkladı ve tedavi gören personellere geçmiş olsun dileklerini iletti.

