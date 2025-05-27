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Bolu'da Ahşap Ev Çöktü: 1 İşçi Yaralandı

Bolu'da yıkım sırasında meydana gelen çökmede bir işçi yaralandı. Olay anında ilk müdahale gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 14:11
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 14:11
Bolu'da Ahşap Ev Çöktü: 1 İşçi Yaralandı

Bolu'da Ahşap Ev Çökmesi: Yaralanan İşçi Hastaneye Kaldırıldı

Bolu'nun Karacaağaç Mahallesi Hacılar Sokak'ta, ahşap evin yıkımı sırasında meydana gelen çökme, bir işçinin yaralanmasına neden oldu. Olay, yıkım sırasında evin baca kısmının çökmesiyle gerçekleşti.

Yıkım sırasında Şaban K. (45) isimli işçi, ahşap ve toprak yığınlarının altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Arkadaşı Hasan B. tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Şaban K.'nin omuz ve baş bölgesinde yaralanma tespit edildi. Yaralı işçi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hemen hastaneye kaldırıldı.

Hasan B, olay anını gazetecilere aktararak, "Evin çöken bölümünün arkadaşımın üzerine düştüğünü gördüm. Onu kurtarmak için mücadele ettim ve bu sırada ekiplere de haber verdim," ifadelerini kullandı.

Bolu'da, ahşap evin yıkımı sırasında meydana gelen çökmede yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı....

Bolu'da, ahşap evin yıkımı sırasında meydana gelen çökmede yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bolu'da, ahşap evin yıkımı sırasında meydana gelen çökmede yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı....

Bolu'da, ahşap evin yıkımı sırasında meydana gelen çökmede yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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