Bolu'da Ahududu Hasadı — Bakan İbrahim Yumaklı: 'Gençlere İhtiyacımız Var'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bolu programı kapsamında Gölköy ve Karaköy ziyaretlerinde ahududu hasadına katıldı, üreticiler ve kadın çalışanlarla bir araya geldi.

Ziyaretler ve su ürünleri değerlendirmesi

Yumaklı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ziyaretinin ardından Ticaret ve Sanayi Odası'nda tarım ve orman sektörü temsilcileriyle toplantı yaptı. Ardından Gölköy'deki İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balık Üretme Tesisi'ni ziyaret ederek yavru sazanları poşetlere doldurdu.

Burada Mersin balığına değinen Yumaklı, "Mersin balığının kıymetli bir ürün olduğunu" belirtti ve bu türün Türkiye'nin 2 milyar dolarlık su ürünleri ihracatında önemli pay sahibi olacağını söyledi. "Bu ana gelmesi için 13-14 sene gerekiyor. Sularımızda da yaşamaya başladı, balıkçılarımız bunu avlıyor. Sembolik olarak av sezonunun açılmasıyla sularımıza bırakıyoruz ama yıl içerisinde de sulara bırakımı devam ediyor. Bunun ürünü siyah havyar, son derece kıymetli. 1 gramı 1 dolar." dedi. Yumaklı, projede emeği geçen bakanlık çalışanlarına teşekkür etti.

Ahududu hasadı ve genç üretici modeli

Yumaklı, daha sonra Karaköy köyündeki ahududu bahçesinde hasada katıldı, çalışan kadınlarla sohbet etti ve bahçe sahibi Yunus Emre Kalaycı'dan bilgi aldı. Bölgedeki üretimin hem üretim hem de satış açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Son yıllarda iklim kaynaklı risklerin ortaya çıktığını belirten Yumaklı, 2024'ten itibaren suyu merkeze alan bir üretim planlaması uyguladıklarını aktardı. Ahududu yetiştiriciliğinin orman meyveleri kapsamında önemli sonuçlar verdiğini, Bolu'da Emre kardeşle birlikte bu üretimin bir ivme kazandığını söyledi.

Yumaklı, alandaki organik üretim ile bakanlığın desteklerine dikkat çekerek, "Bakanlığımızın çok yoğun destekleriyle beraber bu genç kardeşim burada artık bir sonraki aşamaya da geçmiş ve etrafında bu üretimi yapabilecek olanlara fidelerini vermeye başlamış durumda. Bu da son derece kıymetli" ifadelerini kullandı. Ayrıca Bolu'nun ahududu üretiminde Bursa'dan sonra ikinci sırada olduğunu belirterek, bölge ürününün dünya pazarına açılma potansiyelini vurguladı.

Yumaklı, üç yıl önce 6 dekarlık alanda başlayan üretimin yılda 10 tona çıktığını ve istihdam sağladığını aktararak, "Ülkemiz dört bir tarafında, yedi bölgesinde çok kıymetli üretim yapılan bir ülke. Birçok sınamalarımız var elbette ama ondan daha da fazla potansiyelimiz var. Bütün yapmamız gereken ve yapmayı amaçladığımız şey bu potansiyeli harekete geçirmek. Bunun için genç kardeşlerimize ihtiyacımız var." dedi.

Programa Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, AK Parti İl Başkanı Suat Güner ile bakanlık yetkilileri ve daire müdürleri eşlik etti.