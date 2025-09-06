Bolu'da akredite derneklere orman yangınıyla mücadele eğitimi verildi

Bolu Orman İşletme Müdürlüğü, Bolu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) iş birliğiyle akredite edilen derneklerin üyelerine orman yangınlarıyla mücadele eğitimi verdi.

Eğitimin içeriği

Eğitim, Çakmaklar mevkisindeki AFAD'a ait alanda gerçekleştirildi. Katılımcılara yangına müdahale, ilk yardım, kişisel koruyucu donanımların kullanımı, iş güvenliği ve yangınlarda kullanılan araçlarla ilgili teorik bilgiler aktarıldı ve uygulamalı eğitimler yapıldı.

Eğitim kapsamında düzenlenen tatbikat ise dronla görüntülendi, uygulamalı müdahale sahneleri kayıt altına alındı.

Katılımcılar

Eğitime; Bölge Müdür Yardımcıları Kemal Yıldız ve Mustafa İşçioğlu, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Kadir Turalı, İşletme Müdürü İbrahim Kantar, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Mühendisi Bayram Cankut, İşletme Müdür Yardımcısı Semih Can ile bölge müdürlüğü personeli, AFAD İl Müdürlüğü temsilcileri, derneklerin üyeleri ve gönüllüleri katıldı.

Eğitim, orman yangınlarına karşı hazırlık ve müdahale kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi.