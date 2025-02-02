Bolu'da Aladağ Göleti Buz Tutdu

Bolu'da Aladağ Göleti'nde Soğuk Hava Etkili

Bolu'nun Aladağ Yaylası'nda yer alan Aladağ Göleti, hava sıcaklığının eksilere düşmesiyle buzla kaplandı. Kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan bu muhteşem gölet, soğuk havanın etkisiyle adeta kışın güzelliklerini gözler önüne serdi.

Gece Sıcaklık Sıfır Derecenin Altında

Aladağ Yaylası'nda, gece hava sıcaklığı sıfır derecenin altına düştü. Bu doğal güzellik, soğuk havanın etkisiyle zarif bir buz örtüsüyle kaplandı. Havadan çekilen görüntüler, göletin etrafındaki eşsiz manzarayı daha da göz alıcı hale getiriyor.

Çevresindeki doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Aladağ Göleti, kış mevsiminde de ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Bolu'nun Aladağ Yaylası'nda bulunan göletin yüzeyi, hava sıcaklığının eksilere düşmesiyle buzla kaplandı.

Bolu'nun Aladağ Yaylası'nda bulunan göletin yüzeyi, hava sıcaklığının eksilere düşmesiyle buzla kaplandı.