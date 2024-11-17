Bolu'da Alkollü Sürücü Kazaya Neden Oldu: 2 Yaralı

Bolu'da Alkollü Sürücü Trafik Kazası Yaptı

Bolu'da meydana gelen trafik kazasında, alkollü sürücünün neden olduğu olayda 2 kişi yaralandı. D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde seyreden E.Y. idaresindeki 14 ABR 046 plakalı otomobil, Kuruçay mevkisi'nde önünde ilerleyen Y.D. yönetimindeki 14 ABJ 934 plakalı araca çarptıktan sonra demir bariyerlere takla attı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kaza sonrası olay yerine intikal eden sağlık ve polis ekipleri, yaralı durumdaki sürücü E.Y. ile diğer otomobildeki yolcu E.K.'yi Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Alkol Testi ve Ehliyet Cezası

Kazaya sebebiyet veren E.Y.'nin yapılan alkol testinde 2,24 promil alkollü olduğu belirlendi. Bu nedenle E.Y.'nin ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Kazanın aydınlatılması için gerekli incelemeler sürüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Bolu'da alkollü sürücünün neden olduğu trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bolu'da alkollü sürücünün neden olduğu trafik kazasında 2 kişi yaralandı.