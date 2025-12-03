Bolu'da Alperen Ömer Toprak Davası: 13 Yaşındaki Sanık Hakim Karşısında

Bolu’da parkta çıkan kavgada ölen 15 yaşındaki Alperen Ömer Toprak davasının ilk duruşması görüldü; mahkeme Adli Tıp raporu için duruşmayı 21 Ocak 2026’ya erteledi.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 16:54
Bolu’da Alperen Ömer Toprak davasının ilk duruşması yapıldı

Bolu’da parkta çıkan kavgada aldığı darbeler sonucu kalbi duran ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Alperen Ömer Toprak (15) ile ilgili dava, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı.

Duruşma ve erteleme

Duruşma, sanıkların yaşının küçük olması nedeniyle kapalı oturumda gerçekleştirildi. ’Kasten öldürme’ suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık S.Ş. (13) ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılan tutuksuz sanık E.Y. (14) duruşmada savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, dosyada talep edilen Adli Tıp Kurumu raporunun beklenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 21 Ocak 2026 tarihine erteledi.

Aile ve kamuoyunun tepkisi

Hayatını kaybeden gencin ailesi, yakınları ve arkadaşları duruşma süresince Bolu Adliyesi önünde bekledi. Grup, üzerinde "Yanındayız Ömüş" yazılı pankartlar taşıdı ve duruşma çıkışında gözyaşlarına hakim olamadı.

Avukatın açıklamaları

Duruşma sonrası adliye önünde konuşan aile avukatı Alper Coşkun, hukuki sürecin titizlikle takip edildiğini belirtti. Coşkun, "Adli tıptan bir üst rapor talebi oldu. Onun dönüşünü bekleyeceğiz. İlk raporda istediğimiz gibi gelirse herhangi bir sıkıntı yaşamayacağız. Sonrasında da hukuki süreç tamamlanacak. Sanığın beyanlarıyla ilgili de, herkesin anayasal savunma hakkı var zaten. Tabii ki karşı tarafın vekilleri de olması gerektiği gibi savunmalarını yapıyorlar. Biz de üstümüze düşeni yapıyoruz. Bu olay aydınlatılacaktır. Birkaç tane eksik husus vardı onların tamamlanması için mahkeme ara karar verdi. Mahkeme 21 Ocak tarihine ertelendi. Raporlar 21 Ocak’a kadar tamamlanırsa süreç daha da hızlanacaktır. Birkaç tane dinlenmeyen tanık vardı onlar da tamamlandıktan sonra önümüze bakacağız" ifadelerini kullandı.

Mahkeme sürecinin ilerleyişi, Adli Tıp Kurumu raporunun sonucuna ve dosyadaki eksiklerin tamamlanmasına bağlı olarak takip edilecek.

ALPER COŞKUN

