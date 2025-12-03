Bolu'da Araç Camları Buz Tuttu: Sıcaklık Eksi 4.3'e Geriledi

Bolu'da Araç Camları Buz Tuttu
Bolu'da hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle sabah saatlerinde araçların camları buz tuttu. Kış mevsiminin ilk günlerinde kent merkezinde soğuk hava etkisini gösterdi.
Gözlemler
Yetkililer ve vatandaşlar, gece ve sabahın erken saatlerinde kaydedilen soğuk nedeniyle özellikle araçların ve dükkanların camlarının buzlandığını bildirdi. Bölgede hava sıcaklıkları kısa sürede 10 derece birden düştü.
Ölçümler
Bolu’da geceden sabaha kaydedilen en düşük hava sıcaklığı Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde sıfırın altında eksi 4.3 olarak ölçüldü.
BOLU’DA HAVA SICAKLIĞININ SIFIRIN ALTINA DÜŞMESİYLE SABAH SAATLERİNDE ARAÇLARIN CAMLARI BUZ TUTTU.