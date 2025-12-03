Bolu'da Araç Camları Buz Tuttu: Sıcaklık Eksi 4.3'e Geriledi

Bolu'da sıcaklıkların 10 derece düşmesiyle araç ve dükkan camları gece ve sabah buzlandı; en düşük sıcaklık eksi 4.3 olarak ölçüldü.