Bolu'da Araç Camları Buz Tuttu: Sıcaklık Eksi 4.3'e Geriledi

Bolu'da sıcaklıkların 10 derece düşmesiyle araç ve dükkan camları gece ve sabah buzlandı; en düşük sıcaklık eksi 4.3 olarak ölçüldü.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 12:26
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 12:26
Bolu'da Araç Camları Buz Tuttu

Bolu'da hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle sabah saatlerinde araçların camları buz tuttu. Kış mevsiminin ilk günlerinde kent merkezinde soğuk hava etkisini gösterdi.

Gözlemler

Yetkililer ve vatandaşlar, gece ve sabahın erken saatlerinde kaydedilen soğuk nedeniyle özellikle araçların ve dükkanların camlarının buzlandığını bildirdi. Bölgede hava sıcaklıkları kısa sürede 10 derece birden düştü.

Ölçümler

Bolu’da geceden sabaha kaydedilen en düşük hava sıcaklığı Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde sıfırın altında eksi 4.3 olarak ölçüldü.

