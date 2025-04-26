DOLAR
38,4 0%
EURO
43,69 0%
ALTIN
4.094,52 -0,11%
BITCOIN
3.622.707,61 0,59%

Bolu'da Atıl Otel Yıkımına Başlandı

Bolu'nun Gerede ilçesinde uzun süredir kullanılmayan otel binası, güvenlik riski nedeniyle yıkım sürecine girdi.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 20:06
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 20:06
Bolu'da Atıl Otel Yıkımına Başlandı

Bolu'nun Gerede ilçesinde, uzun yıllardır atıl durumda bulunan ve güvenlik riski oluşturan 5 katlı otel binasının yıkımına başlandı.

Atatürk Bulvarı Üstyol mevkisinde yer alan, mülkiyeti belediyeye ait olan otel binası, çevresindeki riskler göz önünde bulundurularak yıkılma kararı alındı.

Yıkım çalışmaları iş makineleriyle gerçekleştiriliyor ve bu sebeple cadde, geçici süreliğine trafiğe kapatıldı.

Yıkım süreci devam ederken, vatandaşların güvenliği ön planda tutuluyor.

Bolu'nun Gerede ilçesinde uzun süredir kullanılmayan ve güvenlik riski oluşturan 5 katlı otel...

Bolu'nun Gerede ilçesinde uzun süredir kullanılmayan ve güvenlik riski oluşturan 5 katlı otel binasının yıkımına başlandı.

Bolu'nun Gerede ilçesinde uzun süredir kullanılmayan ve güvenlik riski oluşturan 5 katlı otel...

Bolu'nun Gerede ilçesinde uzun süredir kullanılmayan ve güvenlik riski oluşturan 5 katlı otel binasının yıkımına başlandı.

İLGİLİ HABERLER

Kamu İşçilerine Umut Olan Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri: 3. Tur Tamamlandı!

Kastamonu'ya 23 Milyonluk Su Desteği ile Çiftçilerin Kaderi Yeniden Yazılıyor

Manisa'dan Tarihi Destek Paketi: Çiftçilere Gübre Desteği!

TCKN Sonu '0' Olan Çiftçilere Destek Ödemeleri Bugün Başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Birleşme Çağrısı
2
Bolu'da Atıl Otel Yıkımına Başlandı
3
Bitlis'te Öğretmenler Doğa Yürüyüşü Düzenledi
4
Kocaeli'de Hikmet Memduh Kızılağaç Huzurevi'nin Temeli Atıldı
5
Bingöl'de Şiddetli Rüzgar, Öğrenci Yurdunun Çatısını Uçurdu
6
Manisa'da Devrilen Traktörün Sürücüsü Hayatını Kaybetti
7
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 'Savunma Sanayisinde Devrim Yaptık'

Manisa'dan Tarihi Destek Paketi: Çiftçilere Gübre Desteği!

HGS Gişe Skandalı: Hızlı Geçiş Ehliyete Mal Olabilir!

İzmir ve İstanbullulara Yüzde 5 Peşinatla Ev Sahibi Olma Fırsatı

Aydınlılar için Ücretsiz Deprem Dayanıklılığı Hizmeti Başlatıldı

Trabzon'da KPSS Barajı Çöktü! 65 Puanla Memur Alımı Başlıyor

Kamu İşçilerine Umut Olan Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri: 3. Tur Tamamlandı!

TCKN Sonu '0' Olan Çiftçilere Destek Ödemeleri Bugün Başlıyor!

Devletten Emekli Olma Müjdesi: Prim Desteği ve Erken Emeklilik Fırsatları

AFAD'dan Son Dakika: Artçı Depremler Üzerine Açıklama!

Hakkari, Şırnak ve Van İçin Kırmızı Alarm: Fırtına Uyarısı Geldi!

Kastamonu'ya 23 Milyonluk Su Desteği ile Çiftçilerin Kaderi Yeniden Yazılıyor

Yalova ve Erzurum'da Belediyeler 100 Personele Kapı Açıyor