Bolu'da Atıl Otel Yıkımına Başlandı

Bolu'nun Gerede ilçesinde, uzun yıllardır atıl durumda bulunan ve güvenlik riski oluşturan 5 katlı otel binasının yıkımına başlandı.
Atatürk Bulvarı Üstyol mevkisinde yer alan, mülkiyeti belediyeye ait olan otel binası, çevresindeki riskler göz önünde bulundurularak yıkılma kararı alındı.
Yıkım çalışmaları iş makineleriyle gerçekleştiriliyor ve bu sebeple cadde, geçici süreliğine trafiğe kapatıldı.
Yıkım süreci devam ederken, vatandaşların güvenliği ön planda tutuluyor.
Bolu'nun Gerede ilçesinde uzun süredir kullanılmayan ve güvenlik riski oluşturan 5 katlı otel binasının yıkımına başlandı.
Bolu'nun Gerede ilçesinde uzun süredir kullanılmayan ve güvenlik riski oluşturan 5 katlı otel binasının yıkımına başlandı.