Bolu'da Bağımlılık Testi İle Farkındalık Artırıldı

Bolu'da Yeşilay'dan Bağımlılık Testi Etkinliği

Bolu'da, Yeşilay tarafından düzenlenen etkinlikte, sigara ve internet bağımlılığı düzeyini öğrenmek isteyenler için testler yapıldı. Yeşilay Bolu Şubesi, tütün, alkol, kumar, madde ve internet bağımlılıkları konusunda vatandaşları bilgilendirmek amacıyla etkinlik organize etti.

İzzet Baysal Caddesi'nde kurulan stantta, ziyaretçilere Yeşilay'ın çalışmaları hakkında bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Etkinlikte, bağımlılık düzeylerini öğrenmek isteyen bireylere test uygulandı ve bağımlılıktan kurtulma süreçleri hakkında tavsiyelerde bulunuldu.

Ebru Buket Eke: "Gizlilik ve Destek Önceliğimiz"

Etkinlikte açıklamalarda bulunan Yeşilay Bolu Şube Sorumlusu Ebru Buket Eke, Yeşilay olarak önleyici ve rehabilite edici faaliyetler yürüttüklerini belirtti. Eke, bağımlı bireylere sundukları psikososyal destek ile bağımlılıktan kurtulmalarına yardımcı olduklarını ifade etti.

Eke, "Bağımlı bireylere ücretsiz destek sağlıyoruz. en önemli noktalardan biri gizlilik ilkesi. Bizden alınan danışmanlık bilgileri üçüncü bir kurum ya da şahısla paylaşılmıyor." dedi.

Bugün gerçekleştirilen etkinlikte bağımlılık testlerinin teknoloji, alkol ve sigara üzerine yapıldığını aktaran Eke, "Test sonuçları, bizim resmi internet sitemizde mevcut. Çıkan sonuçlara göre bireylere yönlendirmelerde bulunuyoruz. Şu ana kadar yapılan testlerde 'yüksek bağımlılık' düzeyi tespit edilmedi. Ancak bu durumda olanlar için danışmanlık merkezlerimize başvurabilirler." şeklinde konuştu.

Bolu'da Yeşilay tarafından düzenlenen etkinlikte, sigara ve internet bağımlılığı düzeyini öğrenmek isteyenlere test yapıldı.

Bolu'da Yeşilay tarafından düzenlenen etkinlikte, sigara ve internet bağımlılığı düzeyini öğrenmek isteyenlere test yapıldı.