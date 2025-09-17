Bolu'da Bariyere Çarpan Yunus Polisi Talha Uluadaoğlu Hayatını Kaybetti

Bolu'da bariyere çarpan motosikletli hayatını kaybetti

Mengen'de Dorukhan Tüneli mevkiinde kaza: Yunus polisi yaşamını yitirdi

Bolu'nun Mengen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Talha Uluadaoğlu (28) hayatını kaybetti.

Ankara-Zonguldak kara yolunda seyir halinde olan 67 AEY 538 plakalı motosiklet, Dorukhan Tüneli mevkiinde demir bariyere çarparak devrildi; sürücü yola savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Talha Uluadaoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, incelemelerin ardından Mengen İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Uluadaoğlu'nun, Zonguldak Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yunus polisi olarak görev yaptığı öğrenildi.

