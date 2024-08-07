Bolu'da Çevre Kirliliğine 5.8 Milyon Lira Ceza Verildi

Bolu'da Çevre Kirliliğine Karşı Sert Önlemler

Bolu'da çevre kirliliği nedeniyle 3 firma toplam 5 milyon 800 bin lira ceza ile karşı karşıya kaldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimler sonrası, Büyüksu Deresi'nde meydana gelen kirlenme durumu üzerine gerekli adımlar atıldı.

Daha Fazla Denetim Gerekiyor

Denetimlere başlanmasının ardından, Yeniakçakavak köyü civarındaki beyaz et işletmesinin, gece saatlerinde atık suyunu arıtma işlemine tabi tutmadan derede bırakması tespit edildi. Bu işletmeye 1 milyon 160 bin lira idari ceza kesildi.

Cezalar Artıkça İhlaller Devam Ediyor

Öte yandan, Doğancı mevkiindeki başka bir beyaz et firması, daha önce kesilen cezalara rağmen, atık suyunu yine arıtmadan bırakmaya devam ettiği için 3 milyon 480 bin lira ceza ile yüzleşti. Bu durum, çevre koruma gibi kritik bir olayda kurumsal sorumluluğun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

Sonuçlar Ciddiye Alınmalı

Vakıfgeçitveren köyü yakınlarındaki bir başka beyaz et firması da, laboratuvar testlerinde istenen değerleri sağlayamadığı için 1 milyon 160 bin lira ceza aldı. Bu olaylar sonucunda, 3 beyaz et işleme tesisine toplamda 5 milyon 800 bin lira ceza kesilirken, Yeniakçakavak köyündeki tesis için ayrıca "çevreyi kasten kirletmek" suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.