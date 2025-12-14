Bursluluk sınavları LGS ve üniversite sınavı stresini azaltıyor

Altınşehir Okulları yetkilileri: Sınavlar deneyim ve nitelikli eğitim fırsatı sunuyor

Türkiye’nin dört bir yanındaki özel okullar, kolejler ve eğitim kampüsleri, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için bursluluk sınavlarını Ocak ayı itibarıyla başlattıklarını duyurdu. Aileler çocuklarını bu sınavlara sokmanın zaman kaybı olduğunu düşünse de, öğretmen ve yöneticiler bu uygulamanın öğrenciler için kritik deneyimler sunduğunu vurguluyor.

Eğitimciler, öğrencilerin farklı bir okul ve ortamda sınava girmesinin ileride karşılaşacakları LGS ve üniversite sınavı stresine hazırlık anlamına geldiğini ifade ediyor. Bu süreç aynı zamanda öğrencilerin kendilerini test etmelerine, sınav kaygılarını yenmelerine ve başarılı olmaları halinde nitelikli eğitim ve burs imkanlarından yararlanmalarına olanak tanıyor.

Altınşehir Okulları Ortaokul Müdürü Derya Erbaş konuyla ilgili, "Bursluluk sınavları, başarıları öğrencileri motive etmek ve nitelikli eğitimden yararlanmak adına aslında öğrencilerimize sunduğumuz bir fırsattır. Bunun için biz bursluluk sınavındaki sorularımızı titizlikle hazırlıyoruz ve nitelikli eğitim adına öğrencilerimizin nitelikli eğitime ulaşmaları için gerekli desteği onlara sağlıyoruz. Öğrenciler bu sınavda bulundukları okullardan farklı bir okulda ve farklı arkadaşlarla sınava girmiş oluyorlar. Bu da onlar için gerçek bir sınav deneyimi sayılabilir. Bizim okulumuz tarafından yapılacak olan bursluluk sınavı, 4 Ocak 2026 Pazar günü 2 oturum şeklinde uygulanacak. Sabah 11 ve saat 14:00 olmak üzere 2. oturumu da gerçekleştireceğiz. 4. sınıftan 11. sınıfa kadar tüm kademedeki öğrencilerimiz bu sınava girebilirler. Sorular, 1 Ocak 2026 müfredatını içeren kazanımları kapsıyor" dedi.

Altınşehir Okulları Lise Müdürü Tengiz Kuş ise sınavın yapısı ve değerlendirmesine ilişkin ayrıntıları paylaştı: "Ortaokul grubunda sınavda soru sayımız 60 soru ve 75 dakika süremiz olacak. Lise grubu öğrencilerimizde ise 80 soru ve 90 dakika süresi olacak. Öğrencilerimiz sınavımızın sonuçlarını 4 Ocak’tan sonrayı takip eden hafta içerisinde, hafta içi muhtemelen çarşamba ya da perşembe günü okulumuzun internet sayfası üzerinden öğrenebileceklerdir. Sınavımız 500 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve şartnamede belirtilen kurallara göre yüzde 100 eğitim bursuna kadar öğrencilerimiz bundan faydalanabilecekler. Öğrencilerin bursluluk sınavına girmeleri, onlar için daha kaliteli, daha elit bir ortamda ve daha iyi eğitim almaları için çok önemli. Baktığımız zaman günümüzde okulların kalabalıklaşması, okulların çevrelerinin değişmesi öğrencilerin bursluluk sınavlarına yönlendirmekte. Belirlenmiş puan aralıklarında gelen bütün öğrenciler bu yüzde 100 burs oranından faydalanabilecekler. Belli bir kontenjan yok" diye konuştu.

Yetkililer, sınavların hem öğrencinin performansını ortaya koyduğunu hem de ileride karşılaşılacak merkezi sınavlara karşı özgüven kazandırdığını belirterek, aileleri bilgilendirme ve yönlendirme çalışmalarına devam edeceklerini aktardı.

