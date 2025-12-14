Kumar bağımlılığı gelir tanımıyor: Doç. Dr. Ali Erdoğan uyardı

Doç. Dr. Ali Erdoğan: "Kumar bağımlılığı gelir düzeyi tanımıyor"

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Erdoğan, son yıllarda kumar bağımlılığında ciddi bir artış gözlendiğini belirterek, "Kumar bağımlılığı her gelir düzeyindeki vatandaşımızı etkileyebilecek bir bağımlılık" dedi.

Artan risk: Gençler ve yasa dışı bahis

Erdoğan, Türkiye'de son dönemlerde kumar ve yasa dışı bahislerin özellikle çocuklar ve gençler arasında büyüyen bir risk alanı haline geldiğini ifade etti. "Özellikle 16-18 yaş grubundaki gençlerde bahis oynama sıklığı her geçen gün artıyor," uyarısında bulundu.

Hastaneye başvuran vakaların arttığını vurgulayan Erdoğan, "Son yıllarda kumar bağımlılığının hızla arttığını gözlemlemekteyiz. Kumar bağımlılığı ülkemizde hızla artan çok önemli bir halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle son dönemde psikiyatri polikliniklerine başvuran kumar bağımlısı bireylerin sayısı hızla artmakta ve kumar nedeniyle bu kişiler çok önemli sorunlar yaşamaktadır" dedi.

Korunma yolları

Doç. Dr. Erdoğan, kumar bağımlılığından korunmada aile ve sosyal ilişkilerin önemine dikkat çekti: "Kumar bağımlılığından korunmak için kişilerin sosyal ve aileleri ile etkileşim içerisinde olması ve spor aktivitelerine önem vermesi gerektiğini belirten Erdoğan, 'Kumar bağımlılığında özellikle ailelerin parçalanması, depresyon, anksiyete, büyük kayıplar ve bu kayıplar sonrası intihar davranışları sık olarak gözlemlediğimiz psikiyatrik sorunlar. Bu yüzden de bu konu ülkemiz açısından önemli bir sorun.'"

Erdoğan, korunma için alınması gereken en etkili önlemi şöyle özetledi: "Hiçbir şekilde kumara bulaşmamak en önemli yapacağımız davranış." Ayrıca sosyal etkileşim, aileyle bir arada bulunmak ve düzenli spor aktiviteleri gibi uygulamaların önemine dikkat çekti.

Tedavi ve destek imkânları

Bağımlılık ilerlediğinde tıbbi yardımın gerekliliğini vurgulayan Erdoğan, "Ancak her şeye rağmen kumar bağımlılığı gelişirse bireyler psikiyatri polikliniklerine başvurabilirler. Yeşilay’ın YEDAM birimlerine başvurabilirler, buradan destek alabilirler. Özellikle Antalya’da ikamet eden vatandaşlarımız için Davranışsal Bağımlılık Polikliniğimiz var Akdeniz Üniversitesi Psikiyatri Polikliniği’ne başvurabilirler." dedi.

Erdoğan, yardım aramanın önemini şu sözlerle aktardı: "Mutlaka kumarla ilgili sorunlar olan bireylerin psikiyatrik yardım alması, yardım araması önemli. Çünkü bu hastalık bir sorun ve bunun tıbbi tedavisi var ve çok pozitif olumlu sonuçlar alıyoruz. Tedaviye başvurmaları, tedaviden çekinmemelerini öneriyorum."

Herkes risk altında

Doç. Dr. Erdoğan, bağımlılığın gelirle sınırlı olmadığını ve farklı kişilik özelliklerinin risk oluşturabileceğini belirtti: "Kumar bağımlılığı için risk faktörleri var. Bunlar dürtüsel özellikler, kısa heyecanlar arama özellikleri gibi kişilik özellikleri olabiliyor. Maddi durum önemli mi gibi bir soru gelebiliyor. Her maddi durumdan kişi de kumar bağımlılığı görebiliyoruz."

Erdoğan, düşük gelirli kişilerin de yüksek meblağlarla oynayabildiğini ve borçlanma gibi sorunlarla karşılaştığını vurgulayarak, "Oynanan miktardan bağımsız olarak her kişinin kumar bağımlılığı riski var. O yüzden mutlaka ve mutlaka kumardan uzak kalmak, hiçbir şekilde hayatımıza sokmamak önemli" diyerek sonlandırdı.

Önemli not: Görüşler Doç. Dr. Ali Erdoğan’a aittir.

