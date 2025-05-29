Bolu'da Çocuklar ve Yetişkinler Trafik Kurallarını Mobil Eğitim Tırında Öğrendi

Bolu'da Mobil Trafik Eğitim Tırı Etkinliği

Bolu'da, çocuklar ve yetişkinler Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda trafik kuralları konusunda bilgilendirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen bu proje çerçevesinde, Jandarma Genel Komutanlığı'na ait mobil eğitim ve simülasyon tırları kente geldi.

Trafik Kuralları Simülasyon Deneyimi

Kent Meydanı'nda kurulan tırlarda katılımcılara trafik kuralları anlatıldı. Çocuklar, 3 tekerlekli bisikletlerle oluşturan özel yolda jandarma personeli eşliğinde, kırmızı ışık, yaya ve okul geçidi gibi çeşitli trafik kurallarını öğrenme fırsatı buldu.

Yetişkinler ise trafik kazası simülasyon aracında deneyim kazandı. Bu simülasyon, emniyet kemeri takmanın önemini vurgulamak amacıyla tasarlandı. Katılımcılar, araç 20 kilometre hızla seyrederken bir kaza deneyimleyerek sürücü ve yolcular üzerindeki etkileri gözlemledi.

İki Günlük Etkinlik

Mobil trafik araçları, iki gün boyunca kentte kalarak daha fazla kişiye ulaşmayı hedefliyor.

Bolu'da çocuklar ve yetişkinler, Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda trafik kuralları hakkında bilgilendirildi, simülasyon aracında kaza anını deneyimledi.

Bolu'da çocuklar ve yetişkinler, Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda trafik kuralları hakkında bilgilendirildi, simülasyon aracında kaza anını deneyimledi.