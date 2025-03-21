Bolu'da Down Sendromlu Genç, Farkındalık İçin Bir Günlüğüne Müdür Oldu

Bolu'da down sendromlu destek personeli Çağrı Özkoparan, bir günlüğüne İl Milli Eğitim Müdürü oldu.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 12:07
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 12:07
Bolu'da Down Sendromlu Genç, Farkındalık İçin Bir Günlüğüne Müdür Oldu

Bolu'da, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında yapılan özel etkinlikte, down sendromlu destek personeli Çağrı Özkoparan, temsili olarak bir günlüğüne İl Milli Eğitim Müdürü koltuğuna oturdu.

Etkinliğe katılan İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, Özkoparan'ın makamına gelerek onun öncülüğünde bu anlamlı günün önemine dikkat çekti.

Özkoparan, ziyareti sırasında dördüncü sınıf öğrencileriyle sohbet ederek, onların talepleri doğrultusunda okula spor salonu yapılması için şube müdürünü aradı. Ziyaretin sonunda ise öğrencilere kitap hediye edildi.

Çağrı Özkoparan bu deneyimle ilgili olarak, "Allah nasip etti, bugün müdür oldum. Güzel bir duygu. İlk defa böyle bir şey yaptım. Gurur verici" şeklinde konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, down sendromlu bireylerin eğitim alabileceğini ve topluma faydalı bireyler olarak yer alabileceklerini vurguladı.

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