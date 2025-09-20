Bolu'da Dünya Temizlik Günü: Gönüllüler Gölköy Baraj Gölü'nde Atık Topladı

Bolu'da gönüllüler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda Gölköy Baraj Gölü çevresinde Dünya Temizlik Günü'nde plastik, cam şişe ve ambalaj topladı.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 13:41
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 13:41
Bolu'da Dünya Temizlik Günü'nde Gönüllüler Doğaya Sahip Çıktı

Gölköy Baraj Gölü çevresinde ve mesire alanında, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen etkinlikte çocuklar, gençler, aileler ve özel sektör çalışanları bir araya geldi.

Etkinlik ve Toplanan Atıklar

Katılımcılar, doğanın korunmasına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla alandaki atıkları topladı. Etkinlik boyunca en çok plastik atık, cam şişe ve ambalaj türü atıklar çıkarıldı; toplanan atıklar ise belediye ekiplerince alandan taşındı.

Yetkililerin Mesajı

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada etkinliğe '7'den 70'e' herkesin katıldığına dikkat çekerek, 'Sosyal sorumluluk çalışması içerisinde hem bireysel hem de toplumsal sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz' dedi.

Güler, gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak için çevre duyarlılığının önemine vurgu yaparak, 'Hem atık ayrıştırma işlemi yapıyoruz hem de çevre temizliği. Doğamızı temiz tutarak insanlara mesaj vermek istiyoruz' ifadelerini kullandı. Çocukların çevre bilinciyle yetiştirilmesi gerektiğini de belirten Güler, 'Lütfen, dünyamızı temiz tutun. "Gelecek nesillere temiz dünya bırak" mesajını vermeye çalışıyoruz' diye konuştu.

Etkinlik, toplumun farklı kesimlerinin katılımıyla çevre bilincini canlı tutmayı ve yerel düzeyde temiz çevre alışkanlıklarını güçlendirmeyi hedefledi.

