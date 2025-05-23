Bolu'da Elektrik Çarpması: 76 Yaşında Bir Yaşam Kaybı

Bolu 'nun merkeze bağlı Çepni köyü'nde, 76 yaşındaki Kemal Alemdar, elektrik akımına kapılarak tragik bir şekilde hayatını kaybetti.

Alemdar, su kuyusundan hidrofor motorla su çektiği sırada elektrik çarpması yaşadı. Ailesi, onu hareketsiz bulduktan sonra hemen jandarma, sağlık ekipleri ve itfaiye çağırdı.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Alemdar'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Cenazesi, gerekli incelemelerin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bolu'da elektrik akımına kapılan 76 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.