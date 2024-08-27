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Bolu'da Fındık Hasadı Sezonu Açıldı

Mudurnu'da fındık hasadı başladı; üreticiler verim ve fiyat endişesi yaşıyor.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 12:05
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 12:07
Bolu'da Fındık Hasadı Sezonu Açıldı

Bolu'da Fındık Hasadı Sezonu Açıldı

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde, fındık hasadı için hazırlıklarını tamamlayan üreticiler, mevsim koşullarının olgunlaşmasıyla birlikte toplama işlemlerine start verdi.

Yerel Üreticilerin Hazırlıkları

Mudurnu Ziraat Odası Başkanı Sinan Keskin, AA muhabirine verdiği demeçte, "Üreticilerimiz hazırlıklarını yakın zamanda tamamladı ve artık hasat dönemi başladı" şeklinde konuştu. Ayrıca, mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ücretlerine dair yapılan toplantılarda yevmiyenin 800 lira olarak belirlendiğini aktardı.

Bahçe Temizliğinin Önemi

Keskin, hasattan önce bahçe temizliğinin yapılmasının, hem verim artırıcı etkisi olduğunu hem de toplama işlemlerini kolaylaştırdığını vurguladı. "Fındığın zamanında toplanması gerekiyor. Erken toplamaya başlarsak, randımanın düşmesi ve sonuç olarak üreticinin fındığının değer kaybetmesine yol açabiliriz. Çiftçilerimize hasadı zamanında yapmalarını tavsiye ediyorum. Tüm üreticilerimize bereketli bir hasat dönemi diliyorum" şeklinde ekledi.

Üreticilerin Durumu

Taşkesti beldesinde uzun yıllardır fındık üretimi yapan Erol Kahraman, "30 yıldır fındık hasadı yapıyoruz. Bahçelerimiz dedelerimizden kalma. Her yıl yaklaşık 2 ton fındık üretiyoruz. Ancak bu yıl hava şartlarından dolayı bazı yerlerde don olduğu için verim düşük, ayrıca fiyatlar da beklediğimizden düşük" dedi.

Bir diğer yerel üretici Mustafa Kahraman ise, "Geçen yıl 300 kilo fındık elde ettik. Kuraklığın etkisiyle verim düştü. Maliyetlerle birlikte bu yıl ne olacağını bilmiyoruz. Her yıl ortalama 2 ton fındık alıyorduk" şeklinde konuştu.

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde hazırlıklarını tamamlayan üreticiler...

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde hazırlıklarını tamamlayan üreticiler, fındıkların olgunlaşmasıyla toplama işlemlerine başladı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde hazırlıklarını tamamlayan üreticiler...

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde hazırlıklarını tamamlayan üreticiler, fındıkların olgunlaşmasıyla toplama işlemlerine başladı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde hazırlıklarını tamamlayan üreticiler...

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde hazırlıklarını tamamlayan üreticiler, fındıkların olgunlaşmasıyla toplama işlemlerine başladı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde hazırlıklarını tamamlayan üreticiler...

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde hazırlıklarını tamamlayan üreticiler, fındıkların olgunlaşmasıyla toplama işlemlerine başladı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde hazırlıklarını tamamlayan üreticiler...

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde hazırlıklarını tamamlayan üreticiler, fındıkların olgunlaşmasıyla toplama işlemlerine başladı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde hazırlıklarını tamamlayan üreticiler...

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde hazırlıklarını tamamlayan üreticiler, fındıkların olgunlaşmasıyla toplama işlemlerine başladı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde hazırlıklarını tamamlayan üreticiler...

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde hazırlıklarını tamamlayan üreticiler, fındıkların olgunlaşmasıyla toplama işlemlerine başladı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde hazırlıklarını tamamlayan üreticiler...

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde hazırlıklarını tamamlayan üreticiler, fındıkların olgunlaşmasıyla toplama işlemlerine başladı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde hazırlıklarını tamamlayan üreticiler...

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde hazırlıklarını tamamlayan üreticiler, fındıkların olgunlaşmasıyla toplama işlemlerine başladı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde hazırlıklarını tamamlayan üreticiler...

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde hazırlıklarını tamamlayan üreticiler, fındıkların olgunlaşmasıyla toplama işlemlerine başladı.

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