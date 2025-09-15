Bolu'da Gölköy Baraj Gölü'nde Su Seviyesi Yüzde 22'ye Düştü

Bolu'da Gölköy Baraj Gölü su seviyesi, yağış azlığı ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle yüzde 22'ye geriledi; kent için yaklaşık 3 aylık içme suyu kaldı.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 13:07
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 13:07
Gölköy Baraj Gölü, Bolu'nun içme suyu ihtiyacını karşılayan ana kaynak olarak, su seviyesinin yüzde 22 olarak ölçüldüğü bildirildi.

Yılın ilk aylarında yüzde 100 dolulukla kaydedilen baraj gölünde, son dönemde yağışların azlığı ve hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi nedeniyle su miktarında belirgin bir azalış yaşandı.

Kaynaklardaki Azalma

Gölü besleyen Mudurnu Deresi, havaların sıcak ve kurak gitmesi nedeniyle kurudu. Abant Deresi'nden ise göle çok az miktarda su akıyor.

Ağustos ayında seviye yüzde 28 olarak ölçülmüşken, eylül ayı itibarıyla bu oran yüzde 22'ye geriledi.

İçme Suyu Durumu

Yetkililer, baraj gölünde kentin yaklaşık 3 aylık içme suyu ihtiyacını karşılayacak seviyede su kaldığını belirtti.

