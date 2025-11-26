Bolu'da Hurda Araçlar Trafikten Kaldırılıyor

Trafik akışını engelleyen araçlara toplama işlemi

Bolu şehir merkezinde uzun süredir park halinde bırakılan hurda araçlar, trafik akışını engellediği gerekçesiyle trafik polisi ekipleri tarafından toplamaya başlandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklarda aylardır terk edilmiş durumda bulunan araçları tespit etti. Tespitlerin ardından, koordinasyonu sağlayan trafik polisleri ile birlikte trafik zabıtası ekipleri düzenlenen tutanaklarla araçların kaldırılması işlemini başlattı.

Çalışmada, zabıta ekiplerinin araç kaldırma vinçleriyle yürüttüğü operasyonla tespit edilen hurda araçlar tek tek toplandı. Toplanan araçlar ise yediemin otoparkına götürüldü.

Yetkililer, çalışmanın şehir merkezinin yanı sıra mahalle aralarında da devam edeceğini belirtti. Uzun süre aynı noktada park edilmiş, hasarlı veya terk edilmiş araçların trafik düzenini bozduğu ve kaldırılacağı vurgulandı.

