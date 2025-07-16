Bolu'da İki Ayrı Orman Yangınına Müdahale Ediliyor

Bolu'da İki Ayrı Orman Yangınına Müdahale Başlatıldı

Bolu'nun Göynük ilçesinde iki ayrı ormanlık alanda yangınlar çıktı. Ekipler, yangınları söndürmek için havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kızılkuyu Mevkiindeki Yangın Henüz Nedeni Belirsiz

Kızılkuyu mevkisindeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Yangın ihbarı üzerine Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye sevk edildi.

Yıldırım Düşmesi Sonucu İkinci Yangın

İlçeye bağlı Sifyanlar köyü yakınlarında ise bir diğer yangın, yıldırım isabet etmesi sonucu başladı. Bu durumun bildirilmesiyle birlikte, bölgeye ek ekipler yönlendirildi.

Ekiplerin yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bolu'nun Göynük ilçesinde iki ayrı ormanlık alanda çıkan yangınlar, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde iki ayrı ormanlık alanda çıkan yangınlar, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.