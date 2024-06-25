Bolu'da ilaç reçetelerinde Whatsapp üzerinden oynanan gizli oyun! Her reçete için bir kuğu...

Bolu'da İzzet Baysal Devlet Hastanesi ve İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görevli ortopedi doktorları hakkında şok eden bir soruşturma başlatıldı. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturma, ilaç mümessili T.Ş.'nin Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'ne yaptığı şikayet üzerine gelişti.

T.Ş., şikayetinde, Hyalüronik Asit ve PRP (Platelet Rich Plasma) işlemleri sonrası elde edilen gelirlerin bir kısmının doktorlarla paylaşıldığını iddia etti. İddialara göre, ortopedi uzmanı U.G., Hyalüronik Asit işlemlerinden elde edilen kuponları toplayıp mümessile iletiyor, karşılığında mümessil T.Ş.'ye ödeme yapıyordu. Ayrıca PRP işlemlerinde de hastaların kendisine direkt ulaştığını ve işlem sonrası elde edilen paraların yine doktorlarla paylaşıldığını belirtti.

KUĞU EMOJİSİ DETAYI

T.Ş.'nin ifadesine göre, doktorlar kendisine ilaç kuponları ve işlem detaylarıyla ilgili bilgileri WhatsApp üzerinden iletiyorlardı. Özellikle R.Ö. isimli doktorun, işlem yapıldıktan sonra T.Ş.'ye kuğu emojisi göndererek işlem karşılığında alacaklarını belirttiği ortaya çıktı.Soruşturma kapsamında, T.Ş. tarafından sağlanan ekran görüntüleri de delil olarak sunuldu. Bu ekran görüntüleri, doktorlarla yapılan iletişimde kullanılan WhatsApp mesajlarını ve ilaç kuponlarını içermekteydi.





Soruşturma kapsamında, doktorların hastane içinde yaptıkları bu uygulamaların detayları incelenmekte. Sağlık Bakanlığı ve yerel sağlık yetkilileri, şikayetin detaylı bir şekilde araştırılacağını ve gerekli önlemlerin alınacağını bildirdi.