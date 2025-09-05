DOLAR
Bolu'da İnsanlara Saldıran Ayının 'İhtiyaç Halinde' Avlanmasına Karar

Taşkesti'de ayı saldırısı sonrası Ertan K.'nin başvurusu üzerine, insanlara zarar verebileceği değerlendirilen ayının ihtiyaç halinde avlanması için avcılık derneklerine yazı gönderildi.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 16:07
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 16:07
Bolu'da İnsanlara Saldıran Ayının 'İhtiyaç Halinde' Avlanmasına Karar

Bolu'da ayının avlanması kararlaştırıldı

Taşkesti'de yaşanan saldırı sonrası müdürlük harekete geçti

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Mudurnu'ya bağlı Taşkesti beldesinde uğradığı ayı saldırısı sonucu yaralanan Ertan K.'nin başvurusu üzerine çalışma başlattı. Başvuruda ayının yöre halkı üzerinde endişe yarattığı belirtildi.

Müdürlük, Av ve Yaban Hayvanlarının Korunması ve Zararlılarıyla Mücadele Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine atıfta bulunarak değerlendirme yaptı. Buna göre, "insan yaralanması ve ölüm olaylarına sebep olan zararlı yaban hayvanlarının (ayı, kurt vb.) gerekli görüldüğünde bölgeden uzaklaştırılabileceği, ihtiyaç halinde avlanabileceği" kaydedildi.

Söz konusu karar kapsamında avcılık derneklerine yazı gönderildi. Yazıda, ayının avlanmasında görev almak isteyen avcıların müdürlükle irtibata geçmesi istendi.

Bölgede ayı saldırılarının önüne geçilmesi amacıyla avcıların, jandarma ve sağlık ekipleri eşliğinde müdürlük tarafından koordine edilen çalışmalarda görev alacağı bildirildi.

