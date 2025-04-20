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Bolu'da İstinad Duvarına Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Bolu'da istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü, hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 20.04.2025 22:17
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 22:17
Bolu'da İstinad Duvarına Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Bolu'da Kaza: İstinad Duvarına Çarpan Araçta Yaralanma

Bolu'da, Mudurnu'dan Bolu istikametine seyir halindeki otomobil, Doğancı köyü mevkisinde işaretli istinat duvarına çarptı. S.H. yönetimindeki 06 EU 1235 plakalı araç kaza yaptı.

Kazanın hemen ardından, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri intikal etti. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, sürücünün sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Bolu'da istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Bolu'da istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Bolu'da istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Bolu'da istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

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