Bolu'da Jandarma Operasyonunda 11,1 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Operasyon Detayları

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında şüpheli bir araca operasyon düzenlendi. Araçta yapılan aramada 11,1 gram metamfetamin, 10 gram tütünle karıştırılmış sentetik kannabinoid (bonzai), 1 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Ele geçirilen maddelere el konulurken, olayla ilgili 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

