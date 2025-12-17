Bolu'da Kartpostallık Görüntü: Karlı Dağlar ve Yoğun Sis Havadan Görüntülendi

Bolu'da kartpostallık sis manzarası

Karlı dağlar ve sis tabakası dronla görüntülendi

Bolu'da sabah saatlerinden itibaren şehrin üzerine çöken sis tabakası, havadan kaydedilen görüntülerle dikkat çekti.

Şehir merkezini örten yoğun sis, etrafı beyaza bürüyen karlı dağlar ile bir araya gelerek izleyenlere görsel bir şölen sundu.

Manzara, dronla havadan görüntülenerek kartpostallık kareler oluşturdu; sis ve karın birleşimi drone görüntülerinde etkileyici bir kompozisyon yarattı.

Yerel halk ve doğa fotoğrafçıları, oluşan bu nadir atmosferi sosyal medyada ve haber mecralarında paylaştı.

