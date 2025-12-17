DOLAR
Bolu'da Kartpostallık Görüntü: Karlı Dağlar ve Yoğun Sis Havadan Görüntülendi

Bolu’da sabah başlayan yoğun sis, karlı dağlarla birleşerek dronla havadan kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 11:28
Bolu'da kartpostallık sis manzarası

Karlı dağlar ve sis tabakası dronla görüntülendi

Bolu'da sabah saatlerinden itibaren şehrin üzerine çöken sis tabakası, havadan kaydedilen görüntülerle dikkat çekti.

Şehir merkezini örten yoğun sis, etrafı beyaza bürüyen karlı dağlar ile bir araya gelerek izleyenlere görsel bir şölen sundu.

Manzara, dronla havadan görüntülenerek kartpostallık kareler oluşturdu; sis ve karın birleşimi drone görüntülerinde etkileyici bir kompozisyon yarattı.

Yerel halk ve doğa fotoğrafçıları, oluşan bu nadir atmosferi sosyal medyada ve haber mecralarında paylaştı.

