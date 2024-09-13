Bolu'da Kavga: 1 Kişi Silahla Yaralandı

Bolu'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Bolu'da, iki farklı grup arasında meydana gelen kavgada bir kişi silahla yaralandı ve tedavi altına alındı.

Kavganın Nedenleri

Sümer Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bir inşaatta çalışan işçiler ile alacak verecek meselesi yüzünden bölgeye gelen farklı bir grup arasında tartışma çıktı. Bu tartışma kısa sürede kavgaya dönüşerek arbede yaşandı.

Olay Anı ve Yaralı

Kavga sırasında, taraflardan biri silahını çekerek ateş açtı. Çıkan bu olayda, 23 yaşındaki Ömer Faruk A., merminin koluna isabet etmesi sonucu yaralandı.

Paniğe Neden Olan İhbar ve Müdahale

Olay yerine ihbarın ulaşmasının ardından polis ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Ömer Faruk A., sağlık personelinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Son Durum

Polis ekipleri de kavgada darp sonucu yaralanan diğer kişileri hastaneye götürürken, olaya karışan kişiler polis merkezine yönlendirildi.

Bolu'da iki grup arasında çıkan kavgada silahla yaralanan kişi tedavi altına alındı. Bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Bolu'da iki grup arasında çıkan kavgada silahla yaralanan kişi tedavi altına alındı. Bölgeye polis ekipleri sevk edildi.