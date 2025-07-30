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Bolu'da Kayıp Kişi Evinde Uyurken Bulundu

Bolu'da iş yerine gelmeyen Anıl A, evinde uyurken arkadaşları tarafından bulundu. Sağlık durumu iyi.

Yayın Tarihi: 30.07.2025 10:43
Güncelleme Tarihi: 30.07.2025 10:43
Bolu'da Kayıp Kişi Evinde Uyurken Bulundu

Bolu'da Kaybolan Anıl A. Evinde Uyurken Bulundu

Bolu'da kendisinden haber alınamayan Anıl A., evinde uyurken bulundu. Sabah iş yerine gelmeyen Anıl A'nın arkadaşları, Kültür Mahallesi Yahya Kemal Sokak üzerindeki evini kontrol etmek için harekete geçti.

Kapıyı çalmalarına rağmen Anıl A'nın kapıyı açmaması üzerine, iş arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Merdivenli itfaiye aracıyla dairenin camından eve giren polis ekipleri, Anıl A'yı uyurken buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından muayene edilen Anıl A'nın herhangi bir sağlık problemi yaşamadığı tespit edildi.

Bolu'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde uyurken bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis...

Bolu'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde uyurken bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bolu'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde uyurken bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis...

Bolu'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde uyurken bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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