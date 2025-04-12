Bolu'da Nisan Ayında Beklenmedik Kar Yağışı

Bolu'da Nisan Ayında Kar Düşünce Beyaz Bir Dünya Oluştu

Bolu kent merkezi, nisan ayında yağan karla birlikte bembeyaz bir örtüyle kaplandı. Kentin sakinlerini şaşırtan bu durum, 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışıyla oluştu.

Beyaz örtüyle kaplanan kent merkezinde, belediye ekipleri etkin bir karla mücadele çalışması yürütüyor. Ayrıca, bazı kent sakinleri de iş yerlerinin önündeki karı kürekle temizleyerek, günlük yaşamın devam etmesine yardımcı oluyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarıyla birlikte çiçek açan ağaçlar da karla kaplanarak, eşsiz bir görüntü oluşturdu. Kar yağışı, kent merkezinde etkisini aralıklarla sürdürmeye devam ediyor.

Bolu kent merkezi, nisanda yağan karla beyaz örtüyle kaplandı.

Bolu kent merkezi, nisanda yağan karla beyaz örtüyle kaplandı.