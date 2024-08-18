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Bolu'da Orman Yangını Hava Görüntüleri ile İncelendi

Göynük'teki yangın sonrası zarar gören ormanlık alan dronla görüntülendi, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 13:47
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 14:31
Bolu'da Orman Yangını Hava Görüntüleri ile İncelendi

Bolu'da Yangın Sonrası Havadan İnceleme

Göynük'te meydana gelen orman yangını, zarara uğrayan alanların havadan görüntülenmesiyle dikkat çekti. 15 Ağustos tarihinde öğle saatlerinde Bekirfakılar Köyü mevkisinde başlayan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin kararlılığıyla 72 saat süren hummalı çalışmaların ardından kontrol altına alındı.

Bölgedeki Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Yangından etkilenen ormanlık alan, Dedeler Köyü mevkisinde dron ile havadan görüntülenerek hasar tespit çalışmaları yapıldı. Yangının söndürülmesinin ardından, ekipler hasar tespiti ve soğutma çalışmalarına hızlı bir şekilde başladılar.

Bölgedeki ormanların korunması için gerekli önlemler alınırken, halkın güvenliği ve çevre duyarlılığı ön planda tutuluyor.

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alan Dedeler Köyü mevkisinde havadan...

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alan Dedeler Köyü mevkisinde havadan görüntülendi.

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alan Dedeler Köyü mevkisinde havadan...

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alan Dedeler Köyü mevkisinde havadan görüntülendi.

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alan Dedeler Köyü mevkisinde havadan...

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alan Dedeler Köyü mevkisinde havadan görüntülendi.

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alan Dedeler Köyü mevkisinde havadan...

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alan Dedeler Köyü mevkisinde havadan görüntülendi.

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alan Dedeler Köyü mevkisinde havadan...

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alan Dedeler Köyü mevkisinde havadan görüntülendi.

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alan Dedeler Köyü mevkisinde havadan...

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alan Dedeler Köyü mevkisinde havadan görüntülendi.

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alan Dedeler Köyü mevkisinde havadan...

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alan Dedeler Köyü mevkisinde havadan görüntülendi.

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alan Dedeler Köyü mevkisinde havadan...

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alan Dedeler Köyü mevkisinde havadan görüntülendi.

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alan Dedeler Köyü mevkisinde havadan...

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alan Dedeler Köyü mevkisinde havadan görüntülendi.

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alan Dedeler Köyü mevkisinde havadan...

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alan Dedeler Köyü mevkisinde havadan görüntülendi.

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alan Dedeler Köyü mevkisinde havadan...

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alan Dedeler Köyü mevkisinde havadan görüntülendi.

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