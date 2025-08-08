DOLAR
40,69 -0,05%
EURO
47,45 0,21%
ALTIN
4.440,61 -0,07%
BITCOIN
4.741.754 0,55%

Bolu'da Orman Yangını Hızla Kontrol Altına Alındı

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangını, hızlı müdahale ile kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 08.08.2025 16:37
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 16:37
Bolu'da Orman Yangını Hızla Kontrol Altına Alındı

Bolu'nun Göynük ilçesinde Tekirler köyü mevkisinde meydana gelen orman yangını, etkili havadan ve karadan müdahalelerle büyümeden söndürüldü.

Yangın, bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine hızlı bir şekilde itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler ve helikopterlerin yönlendirilmesiyle kontrol altına alındı.

Ekiplerin özverili çalışmaları sonucu alevler, daha fazla yayılmadan söndürüldü ve bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Tekirler köyünde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan...

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Tekirler köyünde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucu büyümeden kontrol altına alındı.

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Tekirler köyünde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan...

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Tekirler köyünde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucu büyümeden kontrol altına alındı.

İLGİLİ HABERLER

Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı

Milyonlarca Aileyi Sevindiren Destek Paketi: 0-6 Yaş için PTT'den Karşılıksız Ödeme

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi İçin Geri Sayım Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale'de Orman Yangını: Bayramiç'te Köyler Tahliye Ediliyor
2
Ankara'da Kısa Süreli Sağanak, Altyapıyı Olumsuz Etkiledi
3
Adalet Bakanı Tunç'tan Amasra'da Terörsüz Türkiye Vurgusu
4
Kastamonu'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
5
İstanbul'da Helikopter Destekli 'Huzur Uygulaması' Gerçekleştirildi
6
TikTok’un “Yakışıklı Güvenlik”i Muhammet Sürmeli kimdir, nereli?
7
Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı

Pazar Yerlerinde Nakit Problemi Çözülüyor: Kredi Kartı Kullanımı Başlıyor

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi İçin Geri Sayım Başladı

Milyonlarca Aileyi Sevindiren Destek Paketi: 0-6 Yaş için PTT'den Karşılıksız Ödeme

Ağustos sonu mutlaka başvurun! 81 il için kırtasiye desteği e-Devlet'ten yapılacak

Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı

Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış