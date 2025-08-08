Bolu'da Orman Yangını Hızla Kontrol Altına Alındı

Bolu'nun Göynük ilçesinde Tekirler köyü mevkisinde meydana gelen orman yangını, etkili havadan ve karadan müdahalelerle büyümeden söndürüldü.

Yangın, bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine hızlı bir şekilde itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler ve helikopterlerin yönlendirilmesiyle kontrol altına alındı.

Ekiplerin özverili çalışmaları sonucu alevler, daha fazla yayılmadan söndürüldü ve bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Tekirler köyünde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucu büyümeden kontrol altına alındı.

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Tekirler köyünde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucu büyümeden kontrol altına alındı.