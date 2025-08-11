Bolu'da Orman Yangını: Müdahale Devam Ediyor

Bolu'nun Mudurnu İlçesinde Orman Yangını Çıktı
Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Göncek köyü Camiyanı Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü orman yangını başladı. Yangın, ormanlık alanın yakınında bulunan araziden ormana sıçradı.
Müdahale Başlatıldı
Yangının yayıldığı bölgeye itfaiye ekipleri, orman işletme arazözleri ve yangın söndürme helikopterleri hızla sevk edildi. Ekiplerin, alevlere etkin bir şekilde müdahalesi devam etmekte.
Yangının kontrol altına alınması için tüm imkanlar seferber edilmektedir.
