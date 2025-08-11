DOLAR
Bolu'da Orman Yangını: Müdahale Devam Ediyor

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan orman yangınına hava ve karadan müdahale ediliyor.

Yayın Tarihi: 11.08.2025 13:52
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 14:07
Bolu'da Orman Yangını: Müdahale Devam Ediyor

Bolu'nun Mudurnu İlçesinde Orman Yangını Çıktı

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Göncek köyü Camiyanı Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü orman yangını başladı. Yangın, ormanlık alanın yakınında bulunan araziden ormana sıçradı.

Müdahale Başlatıldı

Yangının yayıldığı bölgeye itfaiye ekipleri, orman işletme arazözleri ve yangın söndürme helikopterleri hızla sevk edildi. Ekiplerin, alevlere etkin bir şekilde müdahalesi devam etmekte.

Yangının kontrol altına alınması için tüm imkanlar seferber edilmektedir.

