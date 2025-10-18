Bolu'da Ormanlar Sonbaharda Renk Şöleni

Bolu'nun ormanlık alanları, İstanbul ve Ankara'ya 2,5 saat mesafede sonbaharın sıcak tonlarıyla kaplandı; Gölcük Tabiat Parkı hafta sonları doğaseverlerin uğrak noktası oldu.

Yayın Tarihi: 18.10.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 11:06
Doğal güzellikleriyle her mevsim ayrı bir görünüm sunan Bolu'da, ormanlık alanlar sonbaharın sıcak tonlarına büründü.

Metropollere Yakın Doğal Kaçamak

İstanbul ve Ankara gibi Türkiye'nin en büyük metropollerine yaklaşık 2,5 saat mesafede bulunan Bolu'daki ormanlık alanlar, sonbaharın tadını çıkarmak isteyen ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi.

Kent merkezine yaklaşık 14 kilometre uzaklıkta yer alan Gölcük Tabiat Parkı, özellikle hafta sonları çok sayıda doğaseveri ağırlıyor.

Renklerin Oluşturduğu Manzara

Tabiat parkına ulaşımı sağlayan kara yolunda, yeşil, sarı ve kahverenginin tonlarına bürünen ağaçlar görsel bir şölen oluşturuyor.

Ziyaretçiler, sonbahar renklerinin hakim olduğu ağaçların çevrelediği yolda ilerleyerek Gölcük Tabiat Parkı'na ulaşıyor ve bölgenin sunduğu manzaranın keyfini çıkarıyor.

Doğal güzellikleriyle her mevsim ayrı güzelliğe bürünen Bolu'da, ormanlık alanlar sonbahar renkleriyle kaplandı.

