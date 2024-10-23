Bolu'da Ormanlık Alanda Havan Topu Mermisi Bulundu

Bolu'da Havan Topu Mermisi İmha Edildi

Bolu'nun ormanlık bir alanında yapılan bir keşif, dikkati çekti. Hamzabey köyü çevresindeki ormanlık alanda mantar toplayan bir grup, bir havan topu mermisi buldu.

Jandarmaya İhbar Yapıldı

Bulunan mermi hakkında ihbarda bulunulması üzerine, bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler geldiklerinde, merminin Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde kayıtlı, askeri birliklerin atış taliminde kullanılan eski bir havan topu mühimmatı olduğunu tespit etti.

Güvenlik Önlemleri Alındı

Bölgedeki güvenlik önlemleri titizlikle alındıktan sonra, havan topu mermisi kontrollü bir şekilde imha edildi. Bu tür mühimmatların ormanlık alanlarda bulunması, yerel halk için endişe verici bir durum oluşturmaktadır.