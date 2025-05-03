Bolu'da Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 9 Yaralı

Bolu'da Kaza: 9 Yaralı

Bolu’ya bağlı D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Olay, Abant kavşağı yakınlarında gerçekleşti. R.T. yönetimindeki 34 VS 3967 plakalı hafif ticari araç, F.Y. idaresindeki 42 FY 700 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Olay Yerindeki Müdahale

Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan 9 kişi, ilk müdahalenin ardından tedavi altına alındı.

D -100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

D -100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.