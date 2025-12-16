DOLAR
Bolu’da otomobilde zulalanmış uyuşturucu: 2 gözaltı

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri teknik ve fiziki takip sonucu durdurulan otomobilde 450 gram bonzai, 4,7 gram metamfetamin ve 2 aparat ele geçirip 2 kişiyi gözaltına aldı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 15:49
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 15:49
Jandarma ekiplerinin takip ve operasyonu

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu durdurulan bir otomobilde arama yapıldı.

Aramada 450 gram bonzai, 4,7 gram metamfetamin ile 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Uyuşturucuyla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı ve haklarında yasal işlem başlatıldı.

