Bolu’da otomobilde zulalanmış uyuşturucu: 2 gözaltı
Jandarma ekiplerinin takip ve operasyonu
Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu durdurulan bir otomobilde arama yapıldı.
Aramada 450 gram bonzai, 4,7 gram metamfetamin ile 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Uyuşturucuyla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı ve haklarında yasal işlem başlatıldı.
