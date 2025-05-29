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Bolu'da Otomobilin Çarptığı Anne ve Kızı Yaralandı

Bolu'da, yaya geçidinden geçen anne ve kızı otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay anında sağlık ekipleri hemen müdahale etti.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 11:44
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 11:44
Bolu'da Otomobilin Çarptığı Anne ve Kızı Yaralandı

Bolu'da Kaza: Anne ve 10 Yaşındaki Kızı Yaralandı

Bolu'da gerçekleşen trajik bir kazada, anne Ş.A. (30) ve kızı N.A. (10) yaralandı. Olay, Sağlık Mahallesi Mehmet Zekai Konrapa Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, H.Ü. idaresindeki 81 BA 434 plakalı otomobil, Atatürk Orman Parkı’ndan çıkıp yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve kızına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan anne ve kızı, olay anında yaralanarak hemen sağlık ekiplerine bildirildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Yaralılar, sağlık personelinin hızlı müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bolu'da otomobilin çarptığı anne ve 10 yaşındaki kızı yaralandı. Yaralılar, sağlık personelinin...

Bolu'da otomobilin çarptığı anne ve 10 yaşındaki kızı yaralandı. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bolu'da otomobilin çarptığı anne ve 10 yaşındaki kızı yaralandı. Yaralılar, sağlık personelinin...

Bolu'da otomobilin çarptığı anne ve 10 yaşındaki kızı yaralandı. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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