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Bolu'da Sahte Altın Dolandırıcılığına Geçit Yok

Bolu'da kuyumcuya sahte altın satan 4 kişi tutuklandı. Olay detayları ve yasal süreçler hakkında bilgi.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 19:15
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 19:15
Bolu'da Sahte Altın Dolandırıcılığına Geçit Yok

Bolu'da Sahte Altın İle Dolandırıcılık Olayı

Bolu'da, bir kuyumcuya sahte altın sattıkları iddia edilen 4 kişinin tutuklandığı bildirildi. Olay, yerel kuyumcunun dükkânına gelen bir şahsın getirdiği altınları 80 bin liraya almasıyla başladı. Ancak, daha sonra bu altınların sahte olduğunu fark eden kuyumcu, durumu hemen polise bildirdi.

Polis Ekiplerinin Hızlı Müdahalesi

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği, ihbarın ardından hızlı bir şekilde harekete geçti. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, sahte altınları bozduran kişinin F.E. olduğunu belirledi.

Şüphelilerin Yakalanması

Yapılan araştırmalar sonucunda, şüphelilerin yerleri tespit edildi ve Anadolu Otoyolu'nda durdurulan araçta F.E, M.B.E, Ö.E. ve İ.H.B. gözaltına alındı. Araçta gerçekleştirilen aramalarda yaklaşık 100 bin lira değerinde sahte altın zincir, bileklik, yarım ve tam altınlar bulundu.

Adli Süreç Başlatıldı

Şanlıurfa'dan Bolu'ya geldikleri belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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