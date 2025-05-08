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Bolu'da Sinyal Vermeyen Sürücülere 21 Bin Lira Ceza

Bolu'da sinyal vermeden kavşaktan dönen 22 sürücüye toplam 21.846 lira ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 17:01
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 17:01
Bolu'da Sinyal Vermeyen Sürücülere 21 Bin Lira Ceza

Bolu'da Sinyal Vermeyen Sürücülere Ağır Ceza

Bolu'da, Hürriyet Caddesi'nde gerçekleştiren denetimlerde, kavşaktan dönerken sinyal vermeyen sürücüler tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Anıtpark kavşağından Valiliğe dönüş yapan sürücüleri gözlemledi. Denetimde, sinyal vermeden dönüş yapan toplam 22 sürücüye, toplamda 21 bin 846 lira para cezası uygulandı.

Bu uygulama, trafik güvenliğini artırmak ve sürücüleri kurallara uymaya teşvik etmek amacıyla gerçekleştirildi. Sinyal verme, sürücülerin ve diğer yol kullanıcılarının güvenliği için son derece önemli bir kuraldır.

Bolu'da kavşaktan dönerken sinyal vermeyen 22 sürücüye toplam 21 bin 846 lira para cezası...

Bolu'da kavşaktan dönerken sinyal vermeyen 22 sürücüye toplam 21 bin 846 lira para cezası kesildi.

Bolu'da kavşaktan dönerken sinyal vermeyen 22 sürücüye toplam 21 bin 846 lira para cezası...

Bolu'da kavşaktan dönerken sinyal vermeyen 22 sürücüye toplam 21 bin 846 lira para cezası kesildi.

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