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Bolu'da Su Faturalarına Yüzde 50 Fark Desteği: Lüks Konutlar Daha Fazla Ödeyecek

Bolu'da su faturaları dar gelirli vatandaşlar için yüzde 50 indirim alırken, lüks konut sakinlerinin faturaları da yüzde 50 artacak.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 14:33
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 14:33
Bolu'da Su Faturalarına Yüzde 50 Fark Desteği: Lüks Konutlar Daha Fazla Ödeyecek

Bolu'da Su Faturalarına Yüzde 50 Fark Desteği

Bolu Belediyesi, artan fatura yükleri karşısında vatandaşlarına büyük bir destek sunuyor. Belediye Başkanı Tanju Özcan, il sınırları içindeki bazı hanelere yönelik yüzde 50 indirim uygulanacağını duyurdu. Bu indirim, dar gelirli vatandaşların ceplerini sevindirirken, lüks konutlarda yaşayanların fatura yükü ise tam tersine artacak.

Gelir Gücüne Göre Su Faturası Düzenlemesi

Başkan Özcan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 73. Maddesi çerçevesinde adil bir su fiyatlandırması yapıldığını belirtti. Özcan, "Biz de bu doğrultuda hareket ederek, su ücretlerinde adil bir düzenlemeye gittik" dedi.

Bolu'da Su Faturalarına Yüzde 50 Fark Desteği: Lüks Konutlar Daha Fazla Ödeyecek

Lüks Konutlar İçin Yüzde 50 Artış

Bolu Belediye Meclisi'nde alınan karar, şehirde yaşayanları iki gruba ayırdı. 'Lüks konutlar' olarak adlandırılan yapılar için su tarifesi yüzde 50 artırıldı. Bu değişiklik, maddi durumu iyi olan sakinleri daha fazla etkileyecek.

Düşük Gelir Gruplarına Destek

Öte yandan, 3. sınıf yapı olarak tanımlanan, mütevazı konutlarda yaşayan aileler için ise su tarifesinde yüzde 50 indirim uygulanacak. Bu indirim, dar gelirli hanelerin bütçelerine önemli bir rahatlama sağlamayı hedefliyor.

Oy Birliğiyle Karar Alındı

Su faturalarındaki bu yeni düzenleme Bolu Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi. Bu adım, sadece adil bir tarifelendirme değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma anlayışının bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

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