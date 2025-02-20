Bolu'da Taşımalı Eğitime Ara: 20 Şubat'ta Okullar Tatil

Bolu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 20 Şubat'ta ara verildi.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 00:18
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 00:18
Bolu'da Taşımalı Eğitime Ara: 20 Şubat'ta Okullar Tatil

Bolu merkez ile Gerede, Dörtdivan, Yeniçağa ve Mengen ilçelerinde taşımalı eğitime 20 Şubat tarihinde ara verildi. Bolu Valiliği'nden yapılan resmi açıklamaya göre, kentin bazı bölgelerinde devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle bu karar alındı.

Açıklamada, ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikeleri göz önünde bulundurmak amacıyla, anaokulu ve ilkokul seviyesindeki köy öğrencilerinin okula gelmelerinin engelleneceği ifade edildi. Böylece, taşımalı eğitim kapsamında, köylerden gelen tüm öğrenciler için eğitim-öğretime 20 Şubat itibarıyla bir gün ara verilmiş oldu.

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