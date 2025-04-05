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Bolu'da Tatil Dönüşü Yoğunluğu: Anadolu Otoyolu'nda Trafik Hareketliliği

Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor. Trafik akışı İstanbul yönünde etkileniyor.

Yayın Tarihi: 05.04.2025 15:52
Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 15:52
Bolu'da Tatil Dönüşü Yoğunluğu: Anadolu Otoyolu'nda Trafik Hareketliliği

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, Ramazan Bayramı tatilinden dönen araçların sayısında artış gözlemleniyor. Tatilini, ya memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren tatilciler, otoyolun İstanbul yönü Gerede bağlantı kesiminde, Yeniçağa ile Köroğlu rampasında ve Bolu Dağı Tüneli kesiminde akıcı bir yoğunluk yaratıyor.

D-100 kara yolunun İstanbul yönünde özellikle kent merkezi kesiminde yoğunluk gözlemlenirken, Ankara yönünde ise ulaşım normal seyrinde devam ediyor.

Yetkililer, Karayolları, polis ve jandarma ekipleri aracılığıyla, ulaşımın aksamaması amacıyla bölge genelinde gerekli denetim ve çalışmalarını sürdürüyor.

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