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Bolu'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25-33 Zam

Bolu'da ulaşım ücretlerine yapılan zamlar, şehir sakinleri arasında büyük yankı uyandırdı. Ulaşımda rekor artışlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 10:58
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 10:58
Bolu'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25-33 Zam

Bolu'da Ulaşım Ücretlerine Zam Geldi

Artan maliyetler nedeniyle ürün ve hizmetlere yapılan zamların ardı arkası kesilmiyor. Özellikle ulaşım sektörü, artan akaryakıt fiyatlarından büyük ölçüde etkilenmiş durumda. Son günlerde Bolu'da toplu taşıma ve ticari taksi ücretlerine yapılan zamlar, şehir sakinleri arasında geniş yankı buldu.

Toplu Taşıma Ücretlerinde Yüzde 33 Artış

Bolu'da Haziran ayı Belediye Meclisi'nin aldığı kararla, şehir içi ulaşımda özel halk otobüsü ücretleri yüzde 33 oranında rekor bir artış yaşadı. Bu zamla birlikte, tam bilet fiyatı 25 liradan 34 liraya yükseldi. Öğrenci biletleri de yükselerek 18 liradan 24 liraya çıkarıldı. Bolu, öğrencilerine sağladığı destekle bilinse de, bu artış öğrencilerin ulaşım maliyetlerini de yükseltti.

Taksi Ücretlerine Yüzde 25 Zam

Ulaşımda yaşanan zam fırtınası, ticari taksi ücretlerine de sıçradı. Bolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın talebi doğrultusunda, ticari taksi ücretlerine yüzde 25 oranında zam yapıldı.

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın etkisiyle, Bolu Belediyesi Haziran ayı meclis oturumunda konu üzerinde yapılan uzun süren görüşmelerin ardından bu zam kararı oy birliğiyle kabul edildi.

Şehir sakinleri, artan ulaşım maliyetlerinin günlük yaşamlarını etkilediğini belirtirken, zamların gerekliliği üzerine de farklı görüşler mevcut.

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