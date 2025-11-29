Bolu'da Yapı Market Raflarında Muska Bulundu

Bolu'nun Çıkınlar Mahallesi'nde bir yapı marketin satış rafları arasında çalışanlar muska buldu; mağaza yetkilileri bulunana ilişkin paylaşım yaptı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 15:05
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 15:05
Çalışanların bulduğu muska sosyal medyada paylaşıldı

Çıkınlar Mahallesinde faaliyet gösteren bir yapı marketin satış rafları arasında çalışanlar muska buldu.

Kötü niyetle yazıldığı belirtilen muskanın fotoğraflarını mağaza yetkilileri sosyal medyada paylaştı.

Mağaza paylaşımı:

"Ürünlerini satmadığımız YAHUDİ..! Rahatsız olan içimizdeki MÜSLÜMAN görünümlüler..! Zabıtaya şikayet ettiniz olmadı, Türlü bahanelerle Cimer’e yazdınız o da olmadı. Yetmedi Muska bile yazdınız. Söyleyeceğimiz şudur ki; İnandığımız yolda yürümeye devam etmekten asla vazgeçmeyeceğiz. ‘Düğümlere nefes eden büyücülerin şerrinden Allah’a sığınırım"

