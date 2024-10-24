Bolu Dağı'nda Görüş Mesafesi Azaldı

Bolu Dağı'nda Sis Etkili Oluyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde etkili olan sis, görüş mesafesini önemli ölçüde azaltarak sürücüler için tehlike oluşturdu. Özellikle Yumrukaya, Abant kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde yoğunlaşan sis, yol güvenliği için dikkat gerektirmekte.

Araç Sürücüleri Uyarıldı

Bu güzergahtan geçen sürücüler, azalan görüş mesafesi nedeniyle dikkatli bir şekilde ilerlemeleri konusunda uyarıldı. Bölgedeki trafik ekipleri, sürücülere yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda hatırlatmalarda bulundu.

Sis Lambaları Aktif

Yolda bulunan sis lambaları, sürücülerin görüş mesafesini artırmak için aralıksız olarak çalışmakta. Ayrıca, Bolu kent merkezinde de sisin etkileri gözlemleniyor, bu da sürücülerin dikkatli olmalarını gerektiriyor.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis görüş mesafesini düşürdü.